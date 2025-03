Musicultura 2025, al via le audizioni live con 60 proposte

Al via al Teatro Lauro Rossi di Macerata, dal 6 al 15 marzo, le audizioni live aperte gratuitamente al pubblico per selezionare i 16 finalisti della 36/a edizione di Musicultura, tra i quali verranno scelti successivamente gli otto concorrenti alle finalissime della manifestazione in programma a giugno all'Arena Sferisterio. Ben 60 le proposte in campo, sei per ogni serata, per la tradizionale vetrina del Festival della Canzone popolare e d'Autore guidata da Ezio Nannipieri, che ha lanciato tra gli altri Lucio Corsi e Simone Cristicchi, protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo.

Sono state selezionate in oltre tre mesi di lavoro dalla commissione di esperti di Musicultura tra 1.176 candidature, per un totale 2.352 canzoni inviate da diversi gruppi musicali, tra cui 14 band e 46 solisti e soliste di tutte le regioni d'Italia di cui le più rappresentate sono il Piemonte con otto artisti, l'Emilia Romagna con sette e il Lazio e la Campania con sei.

Quattro invece le proposte marchigiane in lizza: Atarde e Bela di Ancona, Loree di Porto San Giorgio (Fermo) e Piccolo G di Macerata.

"Sono le energie più sane e creative della canzone italiana che qui convergono, si confrontano e spiccano il volo - ha detto Nannipieri presentando alla stampa la manifestazione -.

Quelle frutto dell'impegno quotidiano e poco raccontato di tantissimi giovani artisti, tutti cantautori, che mettono al centro la dignità del contenuto anche a costo di gavette lunghissime e rinunce importanti".

Tra i 16 finalisti che verranno selezionati nelle audizioni live (tutte le sere alle ore 21 e la domenica alle 17), 15 verranno scelti dalla commissione di Musicultura e uno dalle giurie studentesche delle Università di Macerata e Camerino, che collaborano alla manifestazione assieme all'Accademia di Belle Arti di Macerata e alla Fondazione Marche Cultura. A primavera verranno presentati al pubblico in un duplice concerto al Teatro Persiani di Recanati e il loro brani saranno raccolti in una compilation che sarà trasmessa da Rai Radio 1, partner ufficiale del festival.

A seguire le audizioni live ci sarà anche quest'anno un gruppo di detenuti del carcere Barcaglione di Ancona, coinvolto nella giuria speciale di Musicultura col progetto promosso dal Garante regionale dei diritti della persona Giancarlo Giulianelli 'La casa in riva al mare', dal titolo della celebre canzone di Lucio Dalla. L'iniziativa, segnalata come best practice dal Dipartimento nazionale dell'Amministrazione penitenziaria, servirà a coinvolgere i reclusi in attività rieducative e di reinserimento sociale. Gli otto vincitori che tra i 16 protagonisti accederanno alle serate finali allo Sferisterio per contendersi il premio di 20.000 euro di Banca Marche Macerata, saranno invece scelti dal Comitato di Garanzia di Musicultura composto da noti artisti e cantanti italiani. Presenti all'incontro, tra gli altri, il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, l'assessore ai Grandi Eventi Riccardo Sacchi, il Garante Giulianelli, ed esponenti dell'Accademia di Belle Arti e delle università coinvolte.





