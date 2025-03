Il maresciallo Biffi alla guida dei carabinieri di Castelfidardo

Il maresciallo maggiore Arturo Biffi, nei giorni scorsi ha assunto il comando della Stazione Carabinieri di Castelfidardo (Ancona). Originario di Taranto, 51 anni, sposato, conosce molto bene la realtà marchigiana, fa sapere l'Arma, poiché, concluso il corso biennale Allievi Marescialli a Velletri e Vicenza nel 2000, è stato destinato alla Stazione di Santa Maria Nuova e, da allora, non ha mai lasciato le Marche.

Per lungo tempo ha fatto servizio alla Stazione Ancona Centro e, sempre nella città dorica, ha prestato servizio anche all'Aliquota Radiomobile e all'Aliquota Operativa della Compagnia. Nel 2013 ha assunto il comando della Stazione di Poggio di Ancona, incarico retto per quasi 12 anni.

"Il prestigioso incarico di comando della Stazione di Castelfidardo - sottolineano i carabinieri - premia le qualità professionali manifestate dal maresciallo Biffi nelle pregresse ed eterogenee esperienze, maturate in quasi 25 anni di servizio nell'Arma territoriale. In particolare, nel precedente incarico di comando, si è fatto apprezzare per l'attitudine a rendersi ascoltatore e interprete delle istanze e dei bisogni della comunità e indirizzare l'impegno dell'Arma nel senso della prossimità al cittadino, oltre che della prevenzione e repressione dei reati. Al maresciallo maggiore Biffi e alla sua famiglia vanno i più sinceri auguri dei colleghi del Comando Provinciale di Ancona e della Compagnia di Osimo".



