Gimbe, nelle Marche mancano 136 medici di medicina generale

La fondazione Gimbe ha diffuso i dati di un monitoraggio sui Medici di medicina generale (Mmg), cosiddetti medici di famiglia, ovvero sulle dinamiche e criticità insite nelle norme che regolano l'inserimento dei Mmg nel Servizio sanitario nazionale e sull'entità della carenza di Mmg nelle Regioni italiane. Nelle Marche, secondo Gimbe, il massimale di 1.500 assistiti viene superato dal 55,5% del totale dei Mmg della regione a fronte di una media nazionale pari al 51,7%.

Il numero medio di assistiti per Mmg al primo gennaio 2024 nell'intera regione è pari a 1.370 (media nazionale 1.374).

Secondo la stima Gimbe, che ha tenuto in considerazione il rapporto ottimale pari a un Medico di medicina generale ogni 1.200 assistiti, al primo gennaio 2024, in regione ne mancano 136: un valore che posizione la regione nella parte bassa della classifica guidata dalla Lombardia con 1.525 medici mancanti e chiusa dall'Abruzzo (-9).

Tra il 2019 e il 2023 i Mmg in regione si sono ridotti del 1,7%, valore molto più basso rispetto alla media nazionale di riduzione pari all'12,7%. Nel 2024 i partecipanti al concorso nazionale per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale sono stati inferiori ai posti disponibili: -106 candidati (-68%) rispetto alle borse finanziate (media Italia -15%).



