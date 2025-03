Evade tre volte dai domiciliari, trasferito in carcere

In regime di detenzione domiciliare per una condanna per lesioni per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, viene sorpreso per ben tre volte fuori dalla sua abitazione. Trasferito nel carcere anconetano di Montacuto. I carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima (Ancona) hanno dato esecuzione a un decreto di sospensione cautelare della misura alternativa della detenzione domiciliare, emesso dal Tribunale di sorveglianza di Ancona nei confronti di un 50enne di origini siciliane residente a Falconara, a seguito di reiterate violazioni del regime di reclusione domiciliare.

L'uomo dal 28 giugno 2024 aveva ottenuto la misura alternativa della detenzione domiciliare per tre anni, a seguito di una condanna per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi a Castelfidardo nel 2016. Ma è stato sorpreso dai militari per ben tre volte all'esterno della propria abitazione, venendo arrestato per evasione il 29 settembre 2024 dalla Sezione Radiomobile di Ancona e il 20 gennaio 2025 dai Carabinieri di Falconara. L'ultima violazione accertata risale allo scorso 27 febbraio, quando il 50enne è stato rintracciato in strada dai carabinieri di Falconara. È stato denunciato e l'accaduto segnalato al Tribunale di Sorveglianza. Nel pomeriggio di ieri, a seguito delle determinazioni della Magistratura di Sorveglianza scaturite dagli accertamenti dell'Arma di Falconara Marittima, l'uomo è stato quindi condotto presso il carcere di Montacuto.



