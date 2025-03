Dal progetto 'I cuori di Pesaro' nasce AuserRossini

A Pesaro nasce "AuserRossini", una nuova realtà associativa appartenente al mondo del volontariato, che rappresenta il coronamento del percorso avviato dal concorso internazionale musicale "Città di Pesaro" che, nell'anno della Capitale italiana della cultura (2024) aveva avviato il progetto "i cuori di Pesaro" insieme a Fiam Italia.

Dopo una serie di eventi nel territorio, era nata la volontà di fondare un'associazione che potesse continuare il progetto e diventare uno snodo di rete che va a valorizzare le realtà cittadine che già fanno welfare sociale. L'associazione si occuperà di arte al servizio del benessere e che vuole essere un'emanazione di quel cuore, per donare opportunità di crescita e benessere al territorio.

La presentazione, avvenuta oggi durante le settimane rossiniane dedicate al (Non) compleanno di Rossini, si è conclusa in musica con "Mi lagnerò tacendo" del compositore pesarese.

"E' bello che la città continui ad arricchirsi di associazioni, è il segno di come la nostra sia una comunità attiva, inclusiva, attenta e unita": così il sindaco Andrea Biancani, il vicesindaco assessore alla Cultura Daniele Vimini e l'assessore alle Associazioni e volontariato Luca Pandolfi durante la presentazione di AuserRossini, nuova realtà del terzo settore di Pesaro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA