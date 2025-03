Conerobus assumerà direttore generale per ammodernare azienda

Sul dibattito che negli ultimi giorni ha riguardato ad Ancona la Conerobus, il vicesindaco e assessore ai Trasporti Giovanni Zinni e il presidente dell'Azienda Italo d'Angelo hanno condiviso una serie di riflessioni e di impegni da mettere in campo per il miglioramento della gestione.

"L'Assessorato ai Rapporti con Conerobus, come tutta l'Amministrazione Comunale - ha detto Zinni - ha ben chiaro il quadro in cui si trova attualmente Conerobus, sia dal punto di vista gestionale sia dal punto di vista economico-finanziario.

Pur comprendendo le fibrillazioni e le sottolineature dei sindacati, oggi siamo tutti chiamati a tenere un atteggiamento concreto e responsabile, sindacato compreso. Come ho già avuto modo di dire, l'Azienda versa in una condizione di difficoltà, ma questa difficoltà è superabile con la buona volontà, serietà e concretezza di tutti. Per quanto riguarda la situazione economico-finanziaria, sappiamo bene quali saranno le imminenti entrate provenienti dalle istituzioni competenti e per l'evasione della bigliettazione a bordo, il Consiglio d'Amministrazione ha rassicurato il Comune che sarà implementata l'attività di controllo, anche tramite soggetti esterni, se necessario".

"Inoltre - prosegue Zinni - non deve diventare una battaglia di retroguardia il tema centrale del rimborso chilometrico, per il quale continueremo a batterci anche con la Regione nei confronti del Ministero per ottenere più risorse. Noi oggi siamo chiamati a efficientare la nostra azienda di trasporto pubblico locale a prescindere dalle risorse ministeriali. La difficoltà a equilibrare il rapporto fra il numero degli autisti, i turni e le corse, non è un problema ideologico o unilaterale: la mera assunzione di nuovi autisti sarebbe un atteggiamento semplificatorio nei confronti di una situazione che è più complessa e come tale va affrontata".

L'assessorato vuole "istituire un tavolo tecnico fra rappresentanze sindacali, tecnici di Conerobus, componenti del Cda di Conerobus e dirigenti del Comune per studiare, approfondire e rivedere le turnazioni e le corse del trasporto pubblico locale, rimodulando se necessario l'offerta al cittadino "affinché - afferma Zinni - siano eliminati quei disservizi che hanno lasciato l'amaro in bocca a tutti". "Si tratta - prosegue - di un lavoro necessario da affrontare con responsabilità e spirito di condivisione in modo tale da giungere a calibrare correttamente l'offerta con la quale Conerobus si presenterà alla gara per l'affidamento del 2026. Su questo non c'è più un grande margine di tempo ed è inutile lasciare spazio alle vecchie polemiche tra i sindacati e la politica, che sicuramente non possono essere efficaci per la soluzione dei problemi. La situazione che abbiamo ereditato in Comune è grave e pesantissima, ma abbiamo accolto con ottimismo la sfida di rilanciare Conerobus e porteremo a termine questo obiettivo perché siamo il socio principale dell'Azienda".

Sul tema della vetustà dei mezzi, infine, l'Assessore Zinni ha elencato una serie di progetti: "nove minibus elettrici (in consegna) grazie a finanziamenti Pnrr; un progetto con finanziamento Psnms (Piano Strategico Nazionale Mobilità Sostenibile) per bus a metano e bus elettrici, suddiviso in due gare (una con consegne previste tra dicembre 2025 e dicembre 2028 e la seconda con consegne previste tra dicembre 2029 e dicembre 2033); un progetto di Finanziamento TRM (Trasporto Rapido di Massa - Anello Filoviario) che fra dicembre 2025 e giugno 2026 garantirà la consegna di sei filobus di 18,75 metri.

"Tutto ciò garantirà un rinnovo notevole, a beneficio dell'utenza". "Per quanto concerne gli aspetti di welfare e gli incentivi contrattuali - conclude Zinni - l'Amministratore delegato ci ha garantito che è disposto ad affrontare il tema con le parti sindacali. Ringrazio quindi il Consiglio di Amministrazione di Conerobus per il delicato lavoro svolto e so che continuerà a lavorare bene".

"Il Cda Conerobus - spiega il presidente Italo D'Angelo - si è riunito ieri, lunedì 3 marzo, anche alla luce delle recenti polemiche apparse sulla stampa. Consapevoli delle criticità, stiamo monitorando quotidianamente l'azienda - ha riferito - e stiamo mettendo in atto di volta in volta tutte le azioni possibili per rilanciarla. A tal proposito, come ci era stato indicato anche dall'Amministrazione Comunale, per garantire la migliore organizzazione aziendale possibile abbiamo deciso assumere, con modalità di concorso che saranno definite a breve,- annuncia - un direttore generale che avrà il compito principale di garantire l'ammodernamento dell'Azienda e fungerà da cerniera fra il tavolo tecnico a cui fa riferimento il Vicesindaco Zinni e le parti operative dell'Azienda, in stretto rapporto con i lavoratori. Si tratterebbe pertanto di un investimento necessario al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati da Conerobus e al tempo stesso di mantenere aperto e proficuo il dialogo fra le parti. Tutti vogliamo essere pronti per la gara dell'anno prossimo e, limitatamente ai rimborsi e ai ristori della Regione, confidiamo nelle parole espresse dall'Assessore competente".



