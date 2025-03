Acquaroli, sindaco Urbino? Importante che continui a portare buon governo

"E' importante che il sindaco di Urbino Maurizio Gambini continui, e continui a portare il buon governo nel territorio del Montefeltro e della provincia di Urbino. Speriamo che tutto si possa risolvere nel più breve tempo possibile". Dopo le dimissioni del primo cittadino, comunicate in Consiglio comunale il 28 febbraio, è intervenuto di nuovo il presidente della Regione Francesco Acquaroli.

"Ho sempre detto - dice il presidente a margine di una conferenza stampa, rispondendo ai cronisti - che Maurizio Gambini è un sindaco importante, preparato, che ha fatto tantissimo per Urbino. Pensiamo a tutto quello che è stato il suo lavoro in questi 11 anni, quasi, alla guida del Comune.

Credo - ha proseguito - che i fatti parlino da soli e quindi per noi, non solo è importante che Maurizio Gambini continui, ma che continui a portare quel buon governo nel territorio di Montefeltro e nella provincia di Pesaro Urbino". "Devo dire - ha detto ancora Acquaroli - che è particolarmente apprezzato anche oltre la provincia di Pesaro Urbino proprio per la sua capacità di dare risposte alle comunità anche al di là, se volete, alle aggregazioni politiche tradizionali. Questo è importante e speriamo che tutto si possa risolvere nel più breve tempo possibile".



