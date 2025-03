Accordo tra Comune, Politecnica Marche e Università di Stanford

Un'opportunità di incontro e contaminazione fra le comunità studentesche, un incremento di relazioni accademiche e cittadine internazionali per fare sinergia a livello universitario e come volano in termini di accoglienza e di incoming. Ma è la musica a fare da trait d'union tra l'Università Politecnica delle Marche (Univpm) e l'Università californiana di Stanford. La partnership viene sancita da una delibera approvata dalla giunta del Comune di Ancona che fa da tramite per un accordo internazionale tra i due prestigiosi atenei.

Da anni, la Stanford University include, fra le sue attività istituzionali un'orchestra, attiva in ambito internazionale, denominata "Stanford Wind Symphony"; dall'altra parte Univpm ha visto nascere nel tempo un'importante corale studentesca. La città di Ancona ospiterà per la prima volta l'orchestra ed alcuni membri dello staff del Dipartimento di Musica di Stanford University dal 18 al 20 giugno prossimi. Durante queste tre giornate si intervalleranno workshop, ensemble e un concerto aperto alla cittadinanza. Nelle prossime settimane verrà diffuso il programma completo. L'accordo Stanford, sottolinea il Comune, si inserisce all'interno del più ampio progetto 'Ancona Città Universitaria', con cui l'amministrazione intende promuovere la vocazione della città come sede polo culturale di riferimento e sede di una delle più prestigiose università italiane".

"Questo accordo con una delle più prestigiose università al mondo costituisce un'ottima opportunità di incontro e di contaminazione fra le comunità studentesche; - osserva l'assessore comunale all'Università Marco Battino - ci auguriamo che la partnership fra il Comune di Ancona, Univpm e la Stanford University possa essere soltanto l'inizio di un nutrito e proficuo incremento di relazioni accademiche e cittadine internazionali, valide non solo per fare sinergia a livello universitario, ma anche come volano in termini di accoglienza e di incoming. Ritengo che questa collaborazione sia anche un riconoscimento al lavoro finora portato avanti dall'Amministrazione comunale e dall'Ateneo nella costruzione di una città universitaria autorevole a livello internazionale".

"Siamo orgogliosi - dichiara il rettore di Univpm Gian Luca Gregori - di condividere con la Stanford University il nostro impegno per una Cultura che abbracci ogni forma di crescita personale e intellettuale. Negli anni abbiamo dato vita ad una solida realtà musicale costituita da una numerosa corale studentesca - ricorda - e la collaborazione con Stanford e il Comune si inserisce a pieno titolo nella promozione di attività culturali e musicali di respiro internazionale a beneficio della comunità accademica e di quella locale".

"L'accordo con l'autorevole università americana ci consentirà di realizzare molteplici iniziative di scambio culturale - rimarca il rettore - coinvolgendo le comunità studentesche e la cittadinanza, favorendo l'arricchimento culturale reciproco e sostenendo la visibilità delle istituzioni coinvolte e del territorio. Tutto questo in piena attuazione del progetto 'Ancona Città Universitaria' volto ad accrescere la vocazione della città come centro culturale di riferimento e dell'Ateneo come polo di formazione integrata che valorizzi la Scienza e l'Arte in tutte le possibili forme" "La 'Stanford Wind Symphony' - ricorda il Comune - è stata istituita nel 1891, anno di fondazione della Stanford University. Propone un vasto repertorio di musica classica e contemporanea ed è in continua ricerca di nuovi repertori commissionando nuove composizioni. Si esibisce nel campus ed al di fuori del campus e ha alle spalle numerosi tour internazionali, fra cui Marocco, Spagna, Italia, Repubblica Ceca e Ungheria tessendo relazioni con altre Università e scuole musicali ed incorporando le tradizioni dei paesi ospitanti.





