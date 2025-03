Settimane rossiniane: un evento dedicato a Terenzio Mamiani

Prosegue il calendario delle settimane rossiniane e la celebrazione per il "(Non) compleanno di Rossini" con un evento dedicato a Terenzio Mamiami dal titolo "moderazione e rivoluzione", tenuto a Carlo Galli, che si terrà giovedì 6 marzo alle ore 18:00 presso il salone Antonia Pallerini di Palazzo Gradari. L'evento darà lustro alla figura di Mamiami quale volto della destra storica e del primo ceto politico risorgimentale, oltre che di un grande pesarese, contemporaneo di Rossini. Dalla nascita aristocratica al cattolicesimo, fino alla concreta partecipazione ai primi moti del 1830-31, passando per il pontificato di Pio IX, gli esili, il rapporto con Cavour, il ruolo politico come ministro dell'Istruzione, lo studio e l'insegnamento universitario della filosofia. L'appuntamento è promosso dal comune di Pesaro in collaborazione con l'ente Olivieri.



