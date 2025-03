Scienza, due progetti di studenti di Jesi premiati in Indonesia

Pioggia di premi a Medan in Indonesia per l'istituto IIS Galilei di Jesi, in occasione del "World Youth Stem Invention Innovation 2025 - WYSII 2025", concorso internazionale organizzato dalla Malaysia Young Scientists Organisation (MYSO). La competizione dedicata alle invenzioni scientifico-tecnologiche ha visto partecipare scuole da tutto il mondo, e tra cui l'istituto marchigiano che ha vinto due medaglie d'oro per i progetti di ricerca dei suoi allievi.

Tra i premiati, il gruppo di ricerca "No agli NOx : Respirare aria pulita e produrre acido nitrico": gli studenti Matteo Mazzanti e Giovanni Mazzarini, sotto il coordinamento dei professori Milva Antonelli e Edgardo Catalani, hanno individuato un metodo innovativo di cattura ed utilizzo degli ossidi di azoto dall'ambiente, trasformati in acido nitrico attraverso gorgogliamento in acqua.

Vincitore di medaglia d'oro anche il gruppo di progetto "End of waste of coconut mesocarp" per la sezione Environmental sciences. Presentato da Alessio Pieretti e Matteo Piaggesi e coordinato dal professor Massimiliano Loroni, ha individuato un processo di valorizzazione del mesocarpo del cocco, per passare allo scarto zero grazie ad un processo industriale che sfrutta l'estrazione dei tannini e la capacità che hanno le fibre di cocco di assorbire cationi bivalenti come Ca 2+ e Mg 2+ con la possibilità di produrre un substrato ricco di macronutrienti utilizzabile in agricoltura in sostituzione della classica torba.

"Questo risultato mondiale testimonia l'eccellente qualità della Scuola italiana nell'ambito delle discipline STEM e la preparazione degli studenti dell'IIS G. Galilei di Jesi che ha portato la scuola marchigiana nel podio internazionale", fa sapere il dirigente scolastico Luigi Frati, vincitore anche anch'esso di un premio importante nella categoria "dirigenti", il "Top 10 WYSII International Leadership Awards".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA