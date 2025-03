Ritrovo per pregiudicati, sigilli del questore al bar

Dagli accertamenti è emerso chiaramente quello che i poliziotti sospettavano da tempo: quel bar era diventato un luogo di ritrovo per pregiudicati e persone pericolose. E così questo pomeriggio il questore di Fermo, Luigi Di Clemente, lo ha fatto chiudere per 15 giorni. Il provvedimento, adottato nei confronti di un bar di Porto Sant'Elpidio (Fermo), in via Faleria, è scattato in quanto a seguito di continui controlli effettuati, il pubblico esercizio è risultato ritrovo di soggetti gravati da precedenti penali in materia di armi, stupefacenti, reati contro il patrimonio e contro la persona, collegati al mondo della gestione e dell'organizzazione delle attività illecite legate al traffico e allo spaccio di stupefacenti, la cui base operativa si trova nel vicino quartiere fermano di Lido Tre Archi.

Il questore, ravvisata l'esigenza di contrastare il consolidamento della situazione creatasi, ha disposto, la sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel locale in questione, ritenuto, appunto, abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che comunque costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini.



