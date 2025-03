Rimpatriato in Albania straniero pericoloso

La Polizia di Stato ha concluso alle prime luci dell'alba di oggi un'operazione di rimpatrio di un cittadino albanese classe 1996. Lo straniero, gravato da diversi precedenti, si trovava recluso presso la casa circondariale di Ancona dove stava scontando una condanna per violazione della legge sugli stupefacenti. I poliziotti lo hanno prelevato dal carcere nel tardo pomeriggio e lo hanno condotto presso la frontiera aerea di Bologna dove, poliziotti specializzati nelle scorte internazionali, hanno condotto il cittadino irregolare sul territorio nazionale, ritenuto pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica nel suo Paese d'origine.

"Allontanare materialmente dal territorio cittadini stranieri irregolari e pericolosi per l'ordine e la sicurezza consente - ha dichiarato il Questore di Ancona, Cesare Capocasa - di evitare che questi possano trattenersi irregolarmente commettendo reati di varia specie. Esserci sempre vuol dire anche lavorare sul fronte della prevenzione, affinché si accresca la sicurezza percepita dai cittadini del Capoluogo e della provincia."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA