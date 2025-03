"Strada per la pace ancora lunga.

Ue sia protagonista". Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd, in un post sui social.

"Ieri a Londra le immagini di un'Europa unita intorno al popolo ucraino e al suo presidente. - conclude l'esponente dem - La strada per la pace è ancora lunga, così come lungo è il percorso verso un'Europa più forte e coesa. Ma non possiamo sottrarci: il mondo ha bisogno di un'Ue finalmente protagonista".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA