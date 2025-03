Nuova neonatologa in servizio all'ospedale Murri di Fermo

La Pediatria dell'ospedale Murri di Fermo "cresce in personale e specializzazione". Lo fa sapere l'Azienda sanitaria territoriale di Fermo: sabato scorso, infatti, nel reparto guidato dal direttore, dottoressa Veronica Albano, ha preso ufficialmente servizio la dottoressa Monica Santoni.

"Siamo fieri e orgogliosi di poter dare il benvenuto a una neonatologa stimata e apprezzata per le sue indiscusse qualità umane e professionali", le parole del direttore generale dell'Ast di Fermo, dottor Roberto Grinta che questa mattina ha formalmente incontrato la dottoressa Santoni, accompagnato dal direttore della Uoc Pediatria, dottoressa Veronica Albano. "Ora potremo potenziare e implementare le attività legate alla neonatologia - aggiunge il dg Grinta - grazie alla professionalità del personale medico, infermieristico e Oss".

"La dottoressa Santoni, originaria di Tolentino, . ricorda l'Ast - arriva a Fermo dopo una lunga esperienza al Salesi di Ancona prima e all'allora azienda sanitaria Marche nord poi, dove ha guidato una Uos di Neonatologia. Si è sempre occupata di neonatologia con continue specializzazioni degli anni. Nel suo corposo curriculum, ad esempio, figurano, tra gli altri, un Corso di Perfezionamento Neonatale, un Master in Cardiologia Pediatrica e Neonatale all'università di Bologna, così come un Corso di ecografia neonatale a Chieti".

"Continuiamo ad investire nel potenziamento degli organici nelle strutture ospedaliere per colmare la cronica carenza di medici che abbiamo ereditato" dichiara il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini, nel ricordare l'opera di "rinnovamento del parco tecnologico con nuove grandi apparecchiature sanitarie per aumentare le prestazioni erogate ai cittadini e tagliare le attese".



