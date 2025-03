8 Marzo, eventi nelle Marche per la Giornata internazionale

Sono numerosi gli appuntamenti in regione per celebrare l'8 marzo, Giornata internazionale della donna: tra gli eventi viene segnalato che ad Ancona è in programma un'iniziativa alla Mole Vanvitelliana, tra arte, parole e musica; in piazza a Senigallia e Jesi, si potrà conoscere di più sull'endometriosi, malattia infiammatoria cronica femminile, a Urbino, si terranno incontri e proiezioni, a Sassoferrato invece sarà possibile visitare mostre che accenderanno una luce sulla creatività femminile.



Valorizzare la comunità femminile e promuovere reti di conoscenza e sostegno reciproco tra le cittadine di ogni età, cultura, appartenenza: è questo l'obiettivo della giornata dell'8 marzo, organizzata dall'assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Ancona e alcune associazioni del territorio, dalle ore 16 alle 20, alla Mole Vanvitelliana. In programma la mostra degli artisti Federica Toppan e Alessandro Bravi, momenti di meditazione, angolo delle letture, giochi di gruppo, consigli di autodifesa, un convengo dedicato al Soroptmist; e poi una fiaccolata contro la violenza ai danni delle donne e momenti musicali. La Fidapa illustrerà anche la "Carta dei Diritti dei Bambini e delle Bambine", alla quale il Comune di Ancona aderisce, recepita in ambito scolastico come strumento educativo. Camerano celebra la Giornata della donna sabato alle ore 17 con l'inaugurazione della mostra fotografica "Faustina Maratti e il processo contro Francesco Sforza" alla Chiesa di Santa Faustina. Alle ore 18, presso la Sala Convegni Umberto Matteucci interverrà invece la scrittrice Lucia Tancredi, che presenterà la sua biografia romanzata su Giulia Schucht, moglie di Antonio Gramsci.



A Senigallia, in piazza Roma, e Jesi, in piazza della Repubblica, l'8 e il 9 marzo sarà invece possibile incontrare le volontarie dell'A.P.E. Associazione Progetto Endometriosi: ci saranno stand informativi e la possibilità di portare a casa un fiore simbolico. Sempre a Senigallia sabato alle h 17, nei locali della biblioteca Antonelliana, sarà inaugurata la mostra "L'età moderna. Altri sguardi, nuovi racconti" dove interverrà Raffaella Sarti, docente di Storia Moderna all'Università di Urbino Carlo Bo. Lo Sportello Donna, servizio dell'assessorato alle Pari Opportunità di Senigallia, in occasione dell'8 marzo, alle ore 21 alla Piccola Fenice, organizza un concerto-spettacolo, "Le donne della musica" nel quale si ripercorrerà la storia della musica dal punto di vista di alcune compositrici donne.



Urbino rifletterà invece sui temi legati al mondo femminile durante tre giorni, dal 7 al 9 marzo: in particolare il 7 marzo al Teatro Cinema Ducale alle ore 9 la psicologa e psicoterapeuta Valentina Contento incontrerà il pubblico e seguirà la proiezione del film "Il ragazzo dai pantaloni rosa"; l'8 marzo al Teatro Sanzio, alle ore 21, andrà in scena lo spettacolo musicale Scelgo io! Della compagnia Be-Honest. A Sassoferrato l'8 marzo alle ore 17 verrà inaugurata la mostra "Mam's presenta otto marzo", alla MAM'S- Galleria d'Arte contemporanea, che vuole promuovere una riflessione sulla sensibilità del mondo artistico femminile. San Severino Marche si prepara invece a rendere omaggio all'8 marzo con "Quell'appuntamento senza fine", scritto da Sabino Morra e Paolo Notari, al Teatro Feronia, alle ore 21.



