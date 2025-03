Furto in abitazione ma scatta l'allarme, preso un 39enne

I Carabinieri della Stazione di Pollenza e della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia di Macerata, ieri sera hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne residente ad Osimo (AN), disoccupato, già noto alle forze di polizia, per furto in abitazione. I militari sono intervenuti presso un'abitazione di Montefano, dove il 39enne, dopo aver forzato il sistema di bloccaggio del cancello carraio dell'abitazione della vittima, è entrato nel garage e ha asportato dal suo interno un orologio "Garmin". Approfittando dell'assenza dei proprietari dell'abitazione l'uomo ha continuato nella sua opera tentando di forzare la porta finestra del soggiorno dove è stato rilevato dal sistema di videosorveglianza, di cui è dotata l'abitazione. La vittima, allertata dal sistema di videosorveglianza, ha immediatamente segnalato al numero di emergenza "112" quanto stava accadendo.

Le pattuglie, giunte sul posto, hanno rintracciato e bloccato l'uomo che nel frattempo è stato seguito a distanza di sicurezza dal derubato. Dopo le formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno, l'indagato è stato trattenuto in custodia presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale di Macerata in attesa del rito direttissimo che si terrà in mattinata. Oltre l'orologio, del valore di circa 1.300 euro, la vittima ha subito altri danni in corso di quantificazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA