Cerca i funghi ma trova quasi un chilo di cocaina

Nelle scorse ore, in località Cesane di Urbino, un uomo, mentre cercava funghi col suo cane in area boschiva, si è imbattuto in un vaso di vetro sigillato e parzialmente interrato. Il cercatore, incuriosito dal contenuto, ha aperto il barattolo scoprendo che all'interno c'erano numerosi involucri in cellophane di dimensioni e peso variabili, contenenti una sostanza biancastra. Temendo potesse trattarsi di droga, ha subito chiamato i Carabinieri i quali hanno poi verificato trattarsi di involucri di cocaina, del peso complessivo di circa 900 grammi, che immessi sul mercato avrebbero potuto fruttare oltre 50mila euro.

La droga è stata sequestrata per effettuare i previsti esami di laboratorio finalizzati all'accertamento dell'esatta natura della sostanza e del principio attivo presente. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA