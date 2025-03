Campeggio alla Torre di Portonovo: comune punta alle tre stelle

È stato pubblicato dal Comune di Ancona l'avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento della concessione di gestione e riqualificazione del campeggio La Torre e di gestione delle cabine balneari dell'omonima zona nella Baia di Portonovo. L'avviso scade alle ore 9 del 10 marzo 2025. La concessione avrà la durata di dieci anni.



"La novità più significativa all'interno dell'avviso di quest'anno - specifica l'assessore al Turismo Daniele Berardinelli - è che, rispetto alle ultime concessioni, che interessavano tutti i servizi di Portonovo e Mezzavalle, abbiamo deciso di scorporare le attività". Avranno gestioni separate anche i parcheggi, che per migliorare il servizio offerto sono stati affidati ad Ancona Servizi, il salvamento, che va in capo al Comune ampliando la sfera di azione (prima da Falconara al Passetto e ora fino a Mezzavalle e Portonovo), la pulizia delle spiagge e la raccolta dei rifiuti. Per il campeggio e le cabine balneari l'Amministrazione comunale attende quindi manifestazioni di interesse che dovranno rispondere a precisi criteri: il 70 per cento della valutazione sarà assegnato in base alla qualità della proposta di riqualificazione dell'offerta del campeggio, il restante 30 per cento riguarderà la parte economica.



Le proposte per il campeggio dovranno prevedere due fasi di intervento: per l'immediato la messa in sicurezza e il miglioramento delle condizioni di base dell'area (entro il termine del 31 maggio 2025); da ottobre 2025 a febbraio 2026 i lavori per portare il campeggio da due a tre stelle (da concludersi entro il 31 marzo 2026).

In base all'avviso del Comune, per il campeggio la capienza massima proposta dal concessionario non potrà essere superiore alle 200 persone al giorno, il campeggio potrà essere attivo dal 15/04 al 30/09/2025 e i ricavi medi annui stimati dalla gestione sono di 300 mila euro.



Le cabine balneari della Torre sono 30, con una superficie unitaria di 1,65 metri quadrati e sono realizzate in legno verniciato. Saranno attive dal 01/05 al 30/09. Il concessionario dovrà provvedere all'assegnazione mediante avviso pubblico. I ricavi medi annui stimati dalla gestione delle cabine balneari sono di 25 mila euro.

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in modo conforme al modulo predisposto dal Comune di Ancona e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Trasparenza, all'Albo Pretorio e sul Portale Appalti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA