Beko, sindacati: 'Politiche di sviluppo e ridurre gli esuberi'

Unità, riduzione degli esuberi e politiche industriali di prospettiva. Sono stati questi i concetti ripetuti, a più riprese, da sindacati e istituzioni, durante l'ora di sciopero degli impiegati della sede di Fabriano (Ancona) della Beko Europe, questa mattina, che ha visto la partecipazione di circa 100 colletti bianchi riuniti in presidio davanti la loro sede lavorativa.

Uno sciopero indetto subito dopo la fine dell'ultimo incontro al Ministero delle Imprese e del Made In Italy (Mimit) del 27 febbraio scorso, nel quale sono stati confermati i circa 226 esuberi tra i colletti bianchi della sede fabrianese su 500 dipendenti complessi. Presenti all'iniziativa odierna, tra gli altri, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, gli europarlamentari Carlo Ciccioli (FdI) e Matteo Ricci (Pd), gli onorevoli Antonio Baldelli (FdI) e Irene Manzi (Pd), l'assessore regionale Chiara Biondi, la consigliera regionale Mirella Battistoni, il sindaco di Fabriano Daniela Ghergo, il vescovo della diocesi Fabriano-Matelica, monsignor Francesco Massara, e molti altri sindaci del Fabrianese e anche di cinque comuni umbri.

Dai rappresentanti dei sindacati parole dure nei confronti della newco turco-americana. "Vogliamo tenere alta la tensione anche con questo sciopero e con altre iniziative perché ci aspettiamo che l'azienda, nei prossimi due incontri di marzo (14 e 18) venga con numeri diversi, più bassi", hanno affermato, lamentando come sia data per scontata la chiusura di Ricerca e Sviluppo, "nonostante in Turchia si cerchino 75 posizioni identiche a quelle presenti a Fabriano".

"Siamo qui a ribadire - ha detto Acquaroli - la vicinanza e la solidarietà, a tutti voi. Ci sono stati passi in avanti nella vertenza, ma rimane alta la nostra attenzione nei confronti di voi. Ringrazio il ministro Urso e tutto il Governo per aver subito aperto un tavolo con la Beko. Noi vogliamo difendere il distretto marchigiano, quello fabrianese che ha insegnato all'Italia e all'Europa il modo di fare industria, come realizzare elettrodomestici".



