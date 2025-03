Avvocato Praticò nuovo segretario generale del Comune di Fano

L'avvocato Davide Giacomo Praticò è il nuovo segretario generale del Comune di Fano. Lo annuncia l'Amministrazione comunale. Praticò, ufficialmente in servizio da oggi, subentra al dottor Stefano Morganti, che ha concluso il suo incarico il 31 dicembre 2024 per il raggiungimento dei limiti di età previsti dalla normativa.

L'avvocato Praticò "vanta una solida esperienza nella pubblica amministrazione, avendo ricoperto incarichi di rilievo in diversi enti locali, l'ultimo nel Comune di Misano Adriatico".

"La nomina dell'avvocato Praticò - afferma il sindaco Luca Serfilippi - rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di riorganizzazione comunale che stiamo portando avanti. Il suo ruolo sarà cruciale per rendere l'amministrazione più efficiente e moderna. Siamo certi che, grazie alla sua esperienza e competenza, potremo raggiungere importanti obiettivi per la nostra città".

Il nuovo segretario Generale esprime soddisfazione per l'incarico ricevuto: "È un onore assumere il ruolo di segretario generale del Comune di Fano - osserva - e ringrazio il Sindaco Serfilippi per questa opportunità. Metterò a disposizione dell'amministrazione la mia esperienza e il mio impegno per garantire un funzionamento sempre più efficace della macchina comunale. Lavorerò in sinergia con il sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale - conclude - e tutti i dipendenti per contribuire al miglioramento della qualità dei servizi pubblici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA