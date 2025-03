Aumento costi energetici, impianti natatori a rischio chiusura

Aumento dei costi energetici: a rischio chiusura gli impianti natatori delle Marche che chiedono un contributo a fondo perduto per affrontare gli aumenti. C'è allarme, dunque, tra i gestori delle piscine delle Marche, specie dopo gli aumenti del 44% dei prezzi dell'energia elettrica rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e del 60% del gas da riscaldamento, registrati nelle scorse settimane.

"Questo nuovo caro bollette - sottolineano i gestori delle piscine marchigiane - non fa altro che acuire uno stato di estrema difficoltà che perdura da anni, dal periodo della chiusura degli impianti dettato dal Covid, al primo aumento dei costi energetici che i gestori hanno dovuto affrontare in una situazione in cui, a causa delle caratteristiche delle convenzioni, con tariffe imposte e costi elevati, non hanno certamente avuto la possibilità di investire grosse cifre sugli impianti stessi. Quasi tutti, dopo il primo caro bollette si sono attrezzati con investimenti di efficientamenti energetici".

"Nonostante il parziale efficientamento dei propri impianti, proseguono i gestori, "ci troviamo lo stesso in difficoltà in quanto le nuove bollette comunque non permettono più l'equilibrio economico-finanziario". Da qui, la richiesta alle amministrazioni pubbliche regionali e locali, "di porre in essere al più presto tutta una serie di interventi in favore delle piscine, a cominciare da un contributo a fondo perduto per affrontare nell'immediatezza l'aumento delle bollette e per continuare l'opera di efficientamento già intrapresa" ed evitare così "una crisi irreversibile che colpirebbe non solo gli operatori del settore ma l'intera comunità".



