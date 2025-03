Affidamenti Atim a Report, la risposta della direttrice Santucci

In merito agli affidamenti diretti di servizi da parte di Atim, al centro della puntata di Report andata in onda ieri sera, risponde Marina Santucci, neo direttrice dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche: "c'è una persona che si occupa di questo, siamo molto attenti, quindi direi che stiamo lavorando bene da questo punto di vista e la volontà è quella di far bene su tutto".

"La scorsa settimana abbiamo fatto la prima tornata di colloqui - ha aggiunto sul tema del personale - per la ricerca di una figura, abbiamo selezionato quattro persone con dei profili molto interessanti che ci potranno dare una mano".

Quanto ai progetti in campo, Santucci ha ricordato: "io sono entrata in corsa con la Bit, siamo presenti alla fiera di Berlino, la prossima settimana saremo a Napoli, c'è un piano per il 2025 di fiere e altri eventi già messi in campo. A breve partiranno anche, sulle tv nazionali, gli spot con Gianmarco Tamberi".

A margine della conferenza stampa di questa mattina a Palazzo Raffaello per presentare la sfilata Marche en mode del 6 marzo a Parigi, in occasione della settimana della moda, Santucci ha riferito anche in merito al contenzioso di Atim con Aeroitalia, la compagnia aerea che si occupava in precedenza dei voli di continuità per Roma, Milano e Napoli oltre ad altre destinazioni internazionali: "ci dovrà essere l'udienza di merito, i tempi della giustizia sono lunghi, si dovrà aspettare ancora qualche mese per sapere come andrà".



