Ad Apiro nasce il Consiglio comunale dei ragazzi

Essere eletto sindaco alla scuola secondaria di primo grado. O baby assessore durante la primaria.

Piccoli amministratori in erba crescono grazie al progetto del Consiglio comunale dei ragazzi, iniziativa dell'Istituto comprensivo "Coldigioco Mestica" e dei Comuni di Apiro e Poggio San Vicino. Il neoeletto sindaco, scelto fra gli alunni della Secondaria, è Pietro Bravi, che frequenta la seconda A. Ha ottenuto il maggior numero di preferenze fra i 19 candidati in corsa, divisi in due liste: "Young Apiro" e "Apiro nel cuore".

Il progetto si inserisce nell'ambito delle attività di Educazione civica per sperimentare con gli alunni una cittadinanza attiva che favorisca la loro partecipazione e sviluppi senso di appartenenza alla comunità locale.

Undici sono i rappresentanti eletti, sette per la Secondaria e quattro per le classi quarta e quinta della Primaria: Tobia Berti, vicesindaco; Federico Ciriegi, Maria Paoloni, Diana Peloni, assessori per la Secondaria; Lise Andrè e Vanessa Paglioni, consiglieri per la Secondaria; Samar Kandola ed Erica Tonini, assessori per la Primaria; Alessia Novelli e Nicolò Berti, consiglieri per la Primaria.

Rimarranno in carica per due anni scolastici, cioè fino a giugno 2026. A breve il neoeletto incontrerà i Consigli comunali di Apiro e Poggio San Vicino per l'insediamento ufficiale. In quella sede saranno assegnate le deleghe alla giovane Giunta e verrà illustrato il programma di mandato da parte del sindaco Pietro Bravi.

A scuola c'è stata la proclamazione degli eletti alla presenza della dirigente scolastica, Emanuela Tarascio, dei sindaci di Apiro, Ubaldo Scuppa, e di Poggio San Vicino, Sara Simoncini, del vicesindaco apirano Roberto Morelli e dell'assessore all'Istruzione Elisabetta Ciciliani.



