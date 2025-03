Ad Ancona entro giugno oltre 200 servizi online per i cittadini

Cittadini di Ancona sempre più connessi al Comune: entro giugno prossimo potranno accedere online a oltre 200 servizi digitali comunali e fruirne in autonomia. Sarà possibile attraverso un nuovo sito comunale e relativa app, dove ognuno avrà un'area riservata, un "cassetto personale" in cui troverà tutte le informazioni sui servizi online richiesti e i pagamenti effettuati nel rispetto delle norme in termini di privacy. E' uno sportello telematico, con servizi accessibili sette giorni su sette h24, quello che sarà disponibile grazie ad alcuni dei nove progetti finanziati dal Pnrr per complessivi 2,6 milioni di euro, per migliorare l'esperienza digitale degli utenti e a facilitare l'accesso ai servizi pubblici eliminando barriere che impediscono la fruizione in modo rapido, semplice ed efficace. Dunque il Comune entra nella fase strutturale di trasformazione digitale per un accesso online a molti servizi in modo più rapido e meno costoso.

Dal nuovo portale istituzionale si potrà prenotare servizi, accedere a certificazioni, fare segnalazioni e pagamenti tramite la piattaforma PagoPa: aumentano di circa un trentina le tipologie di pagamento possibili al Comune attraverso PagoPa (sono 48). Altro vantaggio è la possibilità di ricevere messaggi informativi, comunicazioni di scadenze o avvisi di pagamento tramite la piattaforma AppIO (attivati 24 servizi). I nuovi servizi online del Comune sono stati presentati oggi nella sala giunta del Municipio dall'assessora ai Servizi Informatici Antonella Andreoli, dal dirigente dell'Area servizi Giorgio Foglia e da altri due funzionari degli uffici - la dottoressa Laura Ferretti e l'ingegner Luigi Lella - che si sono occupati di implementare i progetti.

Il progetto di transizione digitale del Comune riguarderà anche il completamento della migrazione in cloud delle applicazioni gestionali, l'adeguamento tecnologico della piattaforma Suap (Sportello unico attività produttive), l'aggiornamento e la messa in sicurezza dei sistemi, l'adesione all'Anagrafe nazionale dello Stato civile (Ansc) e l'estensione dei servizi online disponibili piattaforma Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr).

Il finanziamento più cospicuo (1,5 milioni di euro) è servito ad aggiornare e mettere in sicurezza dei sistemi dell'Ente: oltre ad irrobustire le infrastrutture e i servizi digitali, sono state migliorate le competenze specialistiche necessarie a garantire adeguati livelli di cyber-resilienza per una transizione digitale sicura della Pubblica Amministrazione.

Previsti corsi di formazione per tutti i dipendenti del Comune sulla sicurezza informatica. Alcune azioni serviranno poi a migliorare la gestione degli incidenti informatici per minimizzarne l'impatto e garantire la continuità dei servizi.

Per questa Missione è in corso la redazione del progetto esecutivo con il termine previsto entro 31 dicembre 2025.

Inoltre, entro ottobre prossimo, in collaborazione con i servizi demografici, sarà completato il progetto di estendere l'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale Anpr e di adesione all'Ansc (Anagrafe nazionale dello stato civile): in pratica un archivio informatizzato, integrato con Anpr, che permette di digitalizzare gli atti di stato civile generati dalla registrazione di qualsiasi evento concernente lo stato civile e riguardante la cittadinanza, la nascita, il matrimonio, l'unione civile e la morte. Questo progetto consentirà servizi integrati ed evoluti per semplificare e velocizzare le procedure tra Pubbliche amministrazioni e il cittadino.

"Il numero di servizi attivati e che andremo ad attivare a breve - ha sottolineato l'assessora Andreoli - ci introduce concretamente nella dimensione dell'e-government, che migliora l'efficienza, la facilità d'uso, l'accessibilità dei servizi comunali e riduce i rischi relativi alla sicurezza. Questo salto di qualità ci colloca di fatto in una rete strutturata e certificata con le Pa italiane e le Amministrazioni centrali".

Un percorso che "colloca il cittadino al centro dei processi, soprattutto grazie all'interoperabilità delle banche dati, che riduce la burocrazia a carico di chi richiede i servizi". "Verrà messo, tra l'altro, a disposizione del cittadino un vero e proprio cassetto digitale. - ha ribadito Andreoli parlando di una "rivoluzione digitale" - E' una buona pratica in termini di democrazia digitale che cambierà la vita dei cittadini. Ora su PagoPA e AppIO ai servizi che erano presenti a livello nazionale si aggiungono quelli del Comune di Ancona a disposizione di ciascun cittadino, che da giugno avrà anche una piattaforma sul portale istituzionale".

Quanto all'alfabetizzazione digitale per persone che non hanno dimestichezza con strumenti elettronici, il Comune ha messo in campo una "Bussola digitale" ma anche uno Spid gratuito ai cittadini per l'accesso ai servizi. Altra azione dell'amministrazione, per un costo di circa 500mila euro, garantirà un collegamento interno con fibre ottiche per efficientare e razionalizzare la connettività degli uffici comunali frazionati in una ventina di sedi.



