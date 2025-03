Staffolo e Unicef danno il benvenuto ai bimbi nati nel 2024

Sono 17 i bambini nati nel 2024 a Staffolo, ai quali il Comune ha voluto donare le Pigotte, bambole di pezza simbolo dell'Unicef, personalizzate con il tradizionale abito della contadina marchigiana di inizio Novecento, confezionato a mano da Mirella Taruchi, cittadina di Staffolo.

"Con questa iniziativa vogliamo dare il nostro benvenuto ufficiale ai nuovi nati, non solo come gesto simbolico di accoglienza nella nostra comunità, ma anche come testimonianza di un impegno concreto verso chi è meno fortunato" ha dichiarato Sauro Ragni, sindaco di Staffolo.

La cerimonia, per il terzo anno consecutivo, si è tenuta ieri presso la Sala Consiliare del Comune. Le bambole sono state realizzate utilizzando le stoffe donate dal Gruppo Folk Colle del Verdicchio, che ha voluto contribuire a rendere ogni Pigotta un simbolo di appartenenza alla comunità staffolana.

"Con la donazione legata a ciascuna Pigotta, Staffolo si unisce alla rete di solidarietà internazionale che sostiene ogni giorno i bambini nei contesti più difficili. Ogni Pigotta adottata contribuisce alle campagne Unicef, garantendo cure mediche, acqua potabile e istruzione ai bambini più vulnerabili" hanno dichiarato Paola Guidi e Mirella Mazzarini, rispettivamente presidentessa provinciale e regionale Unicef.

A conclusione della cerimonia, l'Unicef ha voluto ringraziare il Comune di Staffolo per l'impegno costante nel promuovere i diritti dell'infanzia, omaggiandolo con il fiocco simbolico Unicef quale riconoscimento ufficiale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA