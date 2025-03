Lutto nello sport per la morte di Remo Travaglini

Comunità settempedana in lutto per l'improvvisa scomparsa di Remo Travaglini, figura molto legata al calcio locale: era stato anche allenatore della società sportiva Settempeda. Un improvviso malore lo ha strappato all'affetto dei propri cari proprio nel giorno in cui si sono aperte le celebrazioni per i cento anni di storia del club calcistico biancorosso. Aveva 86 anni ed era titolare della Bottega del restauro, in via dell'Abbondanza. Lo rende noto il comune di San Severino Marche.

Travaglini aveva avuto un passato anche da giocatore, poi di allenatore, ed aveva continuato a seguire la sua squadra del cuore gran grandissima passione. La stessa che, fin dall'età di 12 anni, aveva messo nella sua professione, quella di restauratore di mobili antichi. Era un vero maestro, sapeva prendersi cura delle cose del passato e sapeva ridonargli nuova vita. A ricordarlo con commozione anche il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei: "Con la scomparsa di Remo Travaglini perdiamo un pezzo della nostra storia, un uomo che ha saputo trasmettere i valori dello sport e dell'amore per la nostra città. Il suo contributo al calcio e alla cultura locale resterà impresso nella memoria di tutti noi. A nome dell'Amministrazione comunale e dell'intera cittadinanza, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari".

La scomparsa lascia nel dolore la moglie Nara e i figli Simona e Marco, dirigente della S.S. Settempeda, oltre agli altri familiari. I funerali si terranno domani (lunedì 3 marzo), alle ore 9.30, nella chiesa di San Domenico. La camera ardente è stata allestita nella sala del commiato "Il Tempio degli Angeli".

Anche la società Settempeda ha espresso subito il proprio cordoglio tramite i suoi canali social, stringendo in particolare a Marco, dirigente del Club, e Alessandro, promettente calciatore biancorosso.



