Le "Winx" nella sfilata del carnevale conquistano Fano

Terza ed ultima sfilata del corso mascherato oggi a Fano con il tutto esaurito e dunque 15mila presenze per un carnevale che ha ampiamente soddisfatto critica e pubblico per la bellezza dei carri allegorici e la quantità del getto di dolciumi (70 quintali) lanciati sulla folla che ha assiepato tutto il percorso.

L'ultima uscita è stata caratterizzata dalla presenza delle "Winx", le magiche fate di Alfea che hanno per l'occasione festeggiato il loro 20° anniversario con uno spettacolo ricco di coreografie spettacolari, musiche e sorprendenti effetti speciali.



