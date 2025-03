Incidenti a Pesaro e Colbordolo: conducenti estratti dalle auto

Due incidenti nel pesarese, che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i conducenti dalle rispettive auto. Il primo si è verificato intorno alle ore 4:00, in via Mameli, dove un'auto si è ribaltata dopo aver impattato con un albero a bordo strada. Dopo aver estratto il conducente, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e tagliato l'albero che si era reso pericolante in seguito all'urto. Sul posto anche personale medico e polizia di stato.

Il secondo incidente si è verificato verso le 07:30, sulla strada provinciale 423, all'altezza di Colbordolo, dove una vettura è finita fuori strada incastrandosi sul guardrail. Dopo l'estrazione del conducente (poi affidato al personale sanitario giunto sul posto), i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare parte del guard rail per liberare il veicolo e mettere in sicurezza l'area. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.



