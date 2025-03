Il Carnevale di Ascoli batte la pioggia, martedì gran finale

Nonostante la giornata di maltempo, migliaia di persone hanno invaso il centro storico di Ascoli Piceno in occasione della prima giornata del concorso mascherato del Carnevale che si concluderà martedì grasso con le nomination dei vincitori delle varie categorie.

Anche in questa edizione la kermesse carnascialesca ascolana si è proposta come un vero e proprio teatro di strada con grande ricorso al dialetto ascolano nell'illustrare scenette rig8uardanti temi sia locali che nazionali.

Non è mancata una beneagurante sortita allo storico Caffè Meletti di un "Papa Francesco", che ha gustato la famosa anisetta e benedetto i presenti. Tanti i temi che hanno messo alla berlina la politica ascolana con mascherate dedicate agli impianti sciistici di Monte Piselli, alla restaurata piazza San Tommaso che fa discutere. Tanti i gruppi che hanno messo in scena speranze e timori derivanti dall'intelligenza artificiale, delle zone a traffico limitato recentemente istituite ad Ascoli col limite a 30 Km/h, gli infiniti lavori che da anni sono presenti lungo il raccordo autostradale Ascoli-Mare, causando disagi agli automobilisti. In tanti hanno impersonificato il coloratissimo cantante Lucio Corsi, che ha spopolato al Festival di Sanremo. Tanti gli omaggi alla gastronomia del Carnevale di Ascoli come i ravioli 'ncaciati e dolci.



