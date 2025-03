Centro città e Piano San Lazzaro al setaccio, tre denunce

Due giovani, entrambi italiani di 20 e 45 anni, sono stati denunciati perchè trovati in possesso di circa 3 grammi di sostanza stupefacente. Un terzo, di 27 anni, è stato denunciato e sanzionato perchè non ha ottemperato al foglio di via che gli imponeva di non rientrare ad Ancona per tre anni oltre ad essere stato trovato che fumava uno spinello.

E' l'esito dei serrati controlli delle pattuglie della polizia di Stato nel centro cittadino e nella zona del Piano San Lazzaro nella giornata di sabato.

Il ventenne, mentre stazionava con altri giovani nei pressi di corso Stamira e, sotto un porticato è stato trovato con dell' hashish all'interno di un pacchetto di sigarette. Il secondo denunciato invece era a bordo della sua autovettura e, quando i poliziotti gli si sono avvicinati, si stava confezionanando una sigaretta artigianale contenente sostanza stupefacente. Aveva inoltre un panetto di hashish nella tasca dei pantaloni. Anche il terzo, straniero di 27 anni, è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale ma anche perchè ha violato il Foglio di Via emesso dal Questore che lo ha allontanato da Ancona fino al 2028.



