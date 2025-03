Ucraini delle Marche, 'uniamoci per sostenere il nostro Paese'

"Siamo delusi e amareggiati per quanto visto ieri nello studio ovale della Casa Bianca, ma non dobbiamo arrenderci, tutti gli ucraini del mondo siano più uniti che mai. Aiutiamo, anche economicamente, il nostro Paese perché possa vincere questa guerra". Un appello che arriva dalle Marche, per bocca di BogdanOnyshchak, infermiere ucraino che vive da anni a Loreto (Ancona) ed esponente dell'associazione "Insieme per l'Ucraina" con sede a Fano. "L'atteggiamento di Trump è del suo vice è stato quello tipico dei bulli che se la prendono con i più deboli - aggiunge Bogdan - quello di ieri è stato uno show deprimente e offensivo verso il presidente Zelensky e tutti gli ucraini".

"È giunto il momento di fare rete, tutti gli ucraini che vivono sparsi per il mondo si uniscano in una grande iniziativa di sostegno a favore dei ragazzi che da anni combattono al fronte, basta che ognuno di noi decida di donare qualche euro al giorno per raccogliere milioni", spiega il cittadino ucraino "marchigiano". "Quello che si va profilando non è un accordo di pace - dice ancora Bogdan - ma una semplice tregua che sarà funzionale solo alla Russia per riorganizzarsi economicamente e militarmente, per poi riprendere il conflitto e continuare nella sua politica di aggressione all'Ucraina e forse anche all'Europa". "Non possiamo accettare un accordo che smembri territorialmente il nostro Paese, perderemmo la nostra identità - sottolinea l'infermiere ucraino - Dobbiamo fermare la guerra subito, ma salvaguardare la nostra nazione, a Trump forse è sfuggito il fatto che a iniziare il conflitto è stato Putin e non Zelensky".

"Nei prossimi giorni come associazione inizieremo a prendere contatti con tante altre associazioni di ucraini nel mondo, proveremo a dare vita a qualcosa di grande, l'Ucraina non si deve sentire sola e l'Europa spero che resti al nostro fianco", dice ancora Bogdan. Che conclude con un nuovo appello, questa volta spirituale: "Pregate per l'Ucraina, pregate per la pace vera e giusta".



