Truffa agli anziani, tre denunciati a Civitanova

Avevano derubato due anziani ad Offagna (AN) con la classica telefonata truffa del finto maresciallo dei carabinieri che riferiva loro che se non avessero consegnato 11mila euro avrebbero arrestato il loro figlio, che aveva causato un incidente. I due anziani hanno consegnato tutti i loro averi al finto militare che si era presentato alla loro abitazione dopo le telefonate. Solo dopo si sono resi conto di essere stati truffati. I tre autori della truffa, italiani tra i 20 ed i 24 anni, sono stati però scoperti perchè hanno tentato di sfuggire da un posto di controllo della polizia di Stato del Commissariato di Civitanova Marche nei pressi dell'uscita del Casello A14 di Civitanova Marche e trovati con il bottino.

Una volta raggiunti all'interno dell'auto i poliziotti hanno trovato una busta con 4mila euro in contanti, suddivise in banconote di vari tagli, diversi monili in oro, alcuni nastrini e medaglie relative ad onorificenze militari oltre ad un quadro, una cornice e altre varie onorificenze militari. Dall'attività condotta dalla Polizia di Stato è così emerso che tutto il materiale e i contanti trovati nell'auto erano provento di una truffa consumata poco prima ai danni di una coppia di anziani ad Offagna (AN). Subito rintracciati dai poliziotti i due anziani hanno raccontato come erano stati indotti a consegnare denaro e preziosi per 'salvare' il figlio.

L'autovettura utilizzata dai tre per la truffa è stata sequestrata, insieme a due smartphone per ulteriori accertamenti. Due dei giovani sono stati denunciati per truffa in concorso, il guidatore per truffa in concorso e per resistenza a pubblico ufficiale. Immediata anche la risposta del Questore di Macerata che ha emesso nei loro confronti le misure di prevenzione dei Foglio di Via Obbligatorio con le quali i tre non potranno tornare nel Comune di Civitanova Marche fino al 2027.



