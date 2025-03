Taglia le gomme all'auto del prof, segnalato al Tribunale dei minori

Ha ripetutamente danneggiato l'autovettura di un suo docente anche tagliandone le gomme. La Questura di Macerata ha segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni delle Marche di Ancona il minorenne responsabile, residente nella provincia di Macerata, per i reati di danneggiamento e di porto di arma impropria. Il docente di un Istituto di Istruzione Superiore di Macerata ha presentato querela per il ripetersi del danneggiamento degli pneumatici della propria autovettura, e da qui è stata avviata una indagine della Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri i poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (Upgsp) e della Squadra Mobile della Questura di Macerata hanno controllato il minore trovandolo in possesso di un coltello con il quale nella mattinata stessa aveva danneggiato il veicolo del proprio docente, nonché degli indumenti - che aveva poi sostituito - che indossava al momento del fatto.



