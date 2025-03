"Spero si ritrovi il giusto equilibrio per Urbino"

"Una notizia che mi dispiace molto da sindaco e da presidente Anci Marche. Sicuramente riguarda problematiche interne alla città di Urbino e spero che subito si ritrovi il giusto equilibrio per la città". Così il presidente di Anci Marche e sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti commenta le dimissioni di Maurizio Gambini da primo cittadino di Urbino.

"Gambini è stato un sindaco, un lavoratore, un amministratore valido che ha sempre lavorato insieme alla sua amministrazione in questi anni per la crescita di Urbino - aggiunge Fioravanti - una città straordinaria della nostra regione, una città molto importante. Ha lavorato molto anche all'interno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani delle Marche, (0:35) quindi lo ringrazio per il grande lavoro e gli auguro il meglio".



