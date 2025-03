Santoni celebra 50 anni con un tributo ai suoi artigiani

È un tributo agli artigiani che lavorano dietro le quinte la mostra Meraviglia - Makers of Beauty for 50 Years, allestita alla Galleria Meravigli da Santoni per il 50/o anniversario, festeggiato alla Milano Fashion Week.

La rassegna fotografica realizzata da Jack Davison cattura il lavoro degli artigiani evidenziando la cura che si cela dietro ogni loro gesto. La mostra svela anche gli Objects of Marvel - gli strumenti degli artigiani, consumati dall'uso e disposti su un tavolo centrale, a testimonianza dell'abilità artigianale nel trasformare materiali grezzi.

L'esperienza culmina con la collezione Meraviglia, una serie di modelli iconici maschili e femminili che rappresentano il Dna Santoni.



