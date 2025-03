Ricci (PD), 'Le Marche sono una Ferrari con pilota inadeguato'

"La Regione Marche ha tante potenzialità, ma in questo momento è una Ferrari con un pilota inadeguato". Questa la frase "simbolo" pronunciata dall'europarlamentare PD, Matteo Ricci e dai giovani di casa Pensalfine, durante la cena di ieri per il format "Un marchigiano alla porta" a Fermignano.

"Una considerazione chiara e anche calzante quella fatta da questi ragazzi - dice Ricci - con poche parole hanno saputo descrivere la nostra regione. Purtroppo appare evidente, anche solo sentendo i loro racconti di vita quotidiana, quanti problemi vivano nella nostra regione perché è priva di una guida adeguata".

"L'hanno definita 'distante dai comuni piccoli e dall'entroterra ed è vero - dichiara l'europarlamentare - basta osservare i problemi infrastrutturali che una ragazza che studia a Roma deve affrontare per arrivare alla capitale deve passare per Fossato di Vico, e questo dovrebbe farci riflettere".

Per Ricci, infatti, "il problema che abbiamo non è collegare Fermignano a Urbino e a Fano con una ferrovia che non riaprirà più (perché ormai ci son state costruite delle città sopra), ma è riuscire a collegare Fermignano e Urbino a Roma" di fatto "abbiamo una ferrovia chiusa che va da Pergola a Fabriano e che riapre ogni tanto per il 'trenino turistico'" secondo l'europarlamentare "basterebbe allungarla di 12 km (in linea d'area) per arrivare a Calmazzo" ritenendo che "quella dovrebbe essere la priorità".

"Dobbiamo avvicinare le aree interne a Roma - dice Ricci - così si darebbe un senso anche a Fabriano, perché diventerebbe lo snodo centrale da Pesaro alla Capitale, in entrambi i sensi di marcia".



