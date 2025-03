Poveri per un giorno nei panni di migranti e clochard ad Ancona

Uno zainetto con soli due euro e l'essenziale per vivere, compreso un biglietto dell'autobus. Pranzo alla Mensa del Povero con le stesse monoporzioni solitamente servite ai meno abbienti. E' l'esperinza che vivranno 17 studenti del Comitato Xenia del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Ancona, e che domani cambieranno vita con un'esperienza unica per un giorno nei panni di clochard, immigrati, vittime di violenza e senza fissa dimora.



Ognuno dovrà interpretare una storia, scritta sulla base di accadimenti veri e cercherà di impersonificarla per un giorno. A seconda del profilo assegnato, i ragazzi dovranno affrontare e risolvere le difficoltà che i losers, i perdenti della nostra società, si trovano a vivere. Al progetto collaborano i volontari della Caritas e della Tenda di Abramo, che hanno donato tempo e garantito l'apertura dei servizi a cui si rivolgeranno i ragazzi. Cinque professori monitoreranno l'attività minuto per minuto seguendo gli studenti con dispositivi di geolocalizzazione. "In questo modo - spiega una delle docenti coinvolte, Silvia Pascucci -, riusciamo a fare loro incarnare delle situazioni che i ragazzi, a livello narrativo, percepiscono e sentono dentro di loro. Un conto è la parola, che ti tocca e poi magari scivola via. Un conto è invece che investire del tempo in uno spazio e in un contesto di decentramento cognitivo. Ci sarà il massimo coinvolgimento emotivo".



"È la prima volta che il Liceo Scientifico Galileo Galilei organizza un evento di questo tipo - spiega la Dirigente Scolastica, Alessandra Rucci -. I ragazzi hanno dato la loro disponibilità persino di domenica, a riprova del loro grande senso di responsabilità. In un momento difficile come quello attuale, fatto di conflitti e guerre, e in un periodo in cui si fa un gran parlare di Educazione alla Cittadinanza, noi mettiamo in pratica delle opportune riflessioni sul senso della vita e sulla necessità di fare rete".



L'appuntamento domani è alle 8.30 in piazza Cavour, ad Ancona. Si proseguirà poi con via Podesti, via Marconi e strade limitrofe, per arrivare alla sede della Mensa del Povero che si trova alla Stazione. Qui, agli alunni saranno serviti i pasti che quotidianamente i volontari donano ai poveri. Alle 15, terminata l'esperienza, un tè caldo per tutti e un momento di confronto e di riflessione aspetteranno i ragazzi come una vera casa di accoglienza. Ad accompagnare gli studenti, controllati a distanza, i professori Silvia Pascucci (Italiano e Latino), Gladia Messersì (Italiano e Latino), Daniela Castorani (Storia dell'Arte), Elvira Mastrovincenzo (Italiano e Latino) e Davide Giacometti (docente di Sostegno).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA