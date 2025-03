Omaggio al ciclismo osimano in un volume della Regione Marche

La lunga e prestigiosa storia del ciclismo osimano in un volume scritto dal giornalista Luca Falcetta, edito dalla Regione Marche, presentato all'Auditorium della Lega del Filo d'Oro di Osimo. Nel libro viene raccontata, con aneddoti, immagini e testimonianze, la vicenda della nascita dell'associazione, il primo marzo 1967, da parte dei soci fondatori del Club ciclistico con sede a Campocavallo e che diede la stura a una serie di iniziative sportive, spesso caratterizzate da vittorie e successi. Da qualche tempo il Club ciclistico si è strutturato anche in una società parallela con il nome di Team ciclistico di Campocavallo con l'ambizione di eguagliare i fasti del passato.

"I valori del ciclismo sono applicabili anche in molte vicende della vita e in questo libro questi aspetti emergono con grande forza - ha evidenziato il Presidente del Consiglio regionale Dino Latini - Un volume meritevole di essere presentato al prossimo Salone del Libro di Torino".

Annuncio accolto con gratitudine dall'autore, Luca Falcetta, che ha voluto rimarcare come il ciclismo sia "una perfetta metafora della vita". Alla presentazione anche il presidente della Lega del Filo d'Oro, Rossano Bartoli, e del Coni Marche, Fabio Luna.





