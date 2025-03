Nuova biblioteca Federiciana: pubblicato il bando di gara

Pubblicato il bando di gara per la nuova biblioteca Federiciana, firmata dall'architetto di fama internazionale Mario Cucinella che, dal punto di vista architettonico, si candida a diventare un riferimento per la cultura contemporanea a livello europeo, grazie a un intervento che coniuga innovazione e rispetto del patrimonio storico.

Il valore complessivo dell'intervento ammonta a 10.5 milioni di euro, di cui 2.5 milioni finanziati dal Pnrr, 3 milioni dalla regione Marche e 5 milioni dal comune di Fano, che ha acceso un prestito con cassa depositi e prestiti per sostenere l'operazione. L'appalto verrà assegnato attraverso una procedura aperta accelerata, puntando sull'offerta economicamente più vantaggiosa per garantire qualità ed efficienza nei lavori.



L'obiettivo è avviare i cantieri entro il 30 maggio 2025 e completare la prima fase dell'opera entro il 30 aprile 2026, nel pieno rispetto delle tempistiche imposte dai finanziamenti europei. Il bando resterà aperto fino al 27 marzo, poi sarà costituita la commissione che valuterà le proposte che spero saranno numerose: nel mese di aprile sapremo quale ditta realizzerà questo capolavoro".

"La Federiciana vuole essere il simbolo della valorizzazione della nostra tradizione culturale in chiave moderna, con una visione improntata alla sostenibilità e all'armonia con il nostro contesto urbano - dice Luca Serfilippi, sindaco di Fano - una sfida ambiziosa, ma siamo determinati a portarla a termine nel rispetto dei tempi, garantendo un risultato di alto livello per la città".



