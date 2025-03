Maria Grazia Cucinotta madrina di 'Tipicità Festival'

Fascino, talento e un'eleganza senza tempo. Maria Grazia Cucinotta, icona del cinema italiano e internazionale, sarà la madrina d'eccezione della 33/a edizione di Tipicità Festival. Attrice e regista, l'indimenticabile musa del Postino con Massimo Troisi, ha conquistato il pubblico del grande schermo con ruoli intensi e una carriera che spazia dalla regia alla produzione. Il 7 marzo alle 12:00 Cucinotta taglierà il nastro del Festival dedicato alle connessioni tra territorio e futuro, aprendo ufficialmente le porte ad uno straordinario viaggio tra cultura, enogastronomia e innovazione.

L'attrice sarà poi protagonista di un talk show culinario, affiancata dall'imprenditore Roberto Rossi, responsabile commerciale dell'azienda Erede Rossi Silvio, in un'appassionante narrazione dal titolo "La trota e il Verdicchio". Un viaggio tra sapori e storie, tra tradizione e creatività, in un dialogo ricco di aneddoti e suggestioni che condurrà idealmente il pubblico fino all'incantevole borgo di Sefro, dove nel mese di agosto di ogni anno prende vita l'omonimo evento dedicato al gusto della natura. Un'icona di stile, che ha proiettato l'Italia nel mondo, per un'edizione di Tipicità Festival che sempre più si pone la mission di raccontare il valore del locale al pubblico globale.

Dal 7 al 9 marzo la 33/a edizione di Tipicità Festival ospitarà oltre 200 realtà, un programma di più di cento eventi e diecimila metri quadri di esposizione. L'evento celebra come sempre le eccellenze locali, ma anche le connessioni internazionali. Quest'anno infatti le Marche saranno al centro di un viaggio culturale e gastronomico che spazia dall'Argentina al Giappone.



