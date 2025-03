Inaugurata la prima tartufaia di tartufo bianco al mondo

Inaugurata la prima tartufaia coltivata al mondo (su larga scala) di Tuber Magnatum Pico (tartufo bianco) nei pressi dell'abbazia di San Vincenzo al Furlo. L'iniziativa, promossa dal comune di Acqualagna in collaborazione con l'Associazione nazionale conduttori tartufaie (Anct) e l'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca della regione Marche (Amap), punta a contrastare gli effetti del cambiamento climatico e a garantire la produzione futura del prezioso tartufo bianco. Il terreno comunale di un ettaro, situato a Pianacce, ospiterà circa 450 piante micorizzate.

Sono previsti inoltre futuri sviluppi per il progetto, tra cui il coinvolgimento delle scuole nel con l'iniziativa "Adotta una piantina" per sensibilizzare le nuove generazioni alla cultura ambientale. Secondo il presidente di Anct, Sabatino Di Giamberardino: "il progetto rappresenta il primo esperimento mondiale su larga scala per la coltivazione del tartufo bianco, con un potenziale economico significativo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA