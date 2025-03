Due arresti e una denuncia per violazione al Codice della strada

Due giovani sui quali pesava un ordine di esecuzione di pena detentiva sono stati arrestati ieri dal personale della Questura di Ancona impegnato in servizi straordinari di controllo del territorio, che hanno interessato in particolare il Piano San Lazzaro. Nella stessa giornata è stato denunciato un giovane anconetano per la violazione del Codice della Strada e anche sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente.

Uno dei giovani, di origine romena di 25 anni, durante il controllo prima ha dteto di non avere documenti poi ha tentato di scappare. Dopo un breve inseguimento è stato bloccato e condotto presso gli Uffici della Questura. Addosso aveva due flaconi di creme, acquistabili nel circuito farmaceutico del valore totale di 70 euro, delle quali non sapeva giustificarne il possesso ne dove le aveva acquistate. Dagli accertamenti è emerso che a suo carico diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio, la persona e sulle sostanze stupefacenti, inoltre, un ripristino dell'ordine di esecuzione di pena detentiva emessa dall'Autorità giudiziaria di Ancona per l'espiazione di 2 anni e 28 giorni di reclusione. Per questo è stato portato alla Casa Circondariale di Montacuto.

Nella seconda circostanza, verso le 22.30, in Via Torresi, ad attirare l'attenzione dei poliziotti era stato l'atteggiamento sospetto di un giovane soggetto che alla loro vista ha cambiato direzione di marcia. Una volta intercettato il giovane ha dichiarato di essere arrivato solo quel pomeriggio nella città dorica. Senza documenti è stato accompagnato in Questura dove, dopo gli accertamenti, è emerso che aveva 24 anni e diversi precedenti penali, anche sotto altre generalità, per reati contro il patrimonio. Non solo: su di lui c'era anche un ordine di esecuzione pena detentiva emesso dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per una pena di 2 anni e 5 mesi e di 500 euro di multa. Anche lui è stato arrestato e portato in Carcere a Montacuto.

Per violazione al Codice della strada, in via Colombo, i poliziotti hanno fermato un automobilista che non ha rispettato il semaforo rosso. Durante il controllo, l'autista un anconetano di 29 anni, è apparso subito in stato alterato dall'abuso di sostanze alcoliche poi accertato dalle verifiche del tasso alcolemico pari a 2,44 g/L, superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente. Il giovane é stato quaindi denunciato per la violazione del C.d.S. e sanzionato amministrativamente perché durante il controllo consegnava ai poliziotti dell'hashish del peso di 9 grammi circa. Inoltre gli sono stati decurtati dieci punti della patente e sequestrato l'autovettura affidata a un custode giudiziario. A riportare a casa il ragazzo i genitori.





