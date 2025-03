Discarica abusiva, denunciato titolare di azienda agricola

Discarica abusiva di oltre 100 metri cubi di letame di ovini, denunciato il titolare di un'azienda agricola nel Fermano.

Nell'ambito di una mirata attività di controllo e contrasto ai reati ambientali condotta dai carabinieri di Fermo e dal nucleo carabinieri forestale di Montegiorgio, è stato denunciato un 42enne fermano, titolare di un'azienda agricola. I carabinieri hanno infatti accertato la presenza di un deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, costituti da letame derivante dall'allevamento di oltre 300 capi di ovini, per un quantitativo stimato di circa 100 metri cubi.

Il deposito incontrollato di letame può contaminare il suolo e le acque, danneggiando gli ecosistemi locali, compromettendo la salute pubblica. I controlli sono effettuati anche per scongiurare malattie poiché il letame, se non gestito correttamente, può diventare un focolaio di malattie zoonotiche, che possono trasmettersi dagli animali all'uomo.



