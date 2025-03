Controlli a Tolentino, anche un arresto per maltrattamenti

Nel corso della serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Tolentino insieme ai carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) hanno effettuato un servizio a largo raggio per il controllo del territorio. Il bilancio dell'operazione segna un arresto per maltrattamenti in famiglia avvenuti nel 2022, in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Ancona, con il quale il giovane dovrà scontare la pena di 8 mesi e 2 giorni di reclusione; due denunce per essersi rifiutati di esibire i documenti di riconoscimento; segnalati un 19enne di San Severino Marche e un 28enne di Macerata, trovati in possesso di piccole quantità di hashish. Inoltre sono state ritirate due patenti: la prima perchè estera mai convertita la seconda perchè scaduta. Per quanto riguarda i controlli del Nas a esercizi pubblici è stato multato un bar di Tolentino (666 euro) per omissioni sulle indicazioni obbligatorie per la vendita dei prodotti non preimballati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA