Comune Jesi promuove canoni calmierati contro caro affitti

Via libera a Jesi (Ancona) al rinnovo degli accordi territoriali per le locazioni a canone concordato.

L'intesa è stata raggiunta in occasione di un incontro tra l'amministrazione comunale e le principali sigle sindacali del settore: Sunia, Uniat, Sicet, Confedilizia, Asppi Vallesina e Uppi.

Si tratta di una forma di locazione a prezzi calmierati, con canoni inferiori ai prezzi di mercato, basata su accordi locali tra associazioni di proprietari e inquilini, regolata dalla legge. L'obiettivo è favorire l'accessibilità abitativa e incentivare l'affitto di immobili; i vantaggi sono agevolazioni fiscali per i proprietari e canoni di locazione più bassi per gli inquilini.

Grazie al nuovo accordo, il Comune - si legge in una nota stampa - " intende fare la propria parte per riattivare il mercato delle locazioni abitative". "In effetti, in questo momento -aggiunge - la carenza di alloggi disponibili per gli affitti, specie per chi ha un lavoro precario, costituisce uno dei principali problemi dei cittadini e delle famiglie jesine".

Il canone concordato offre numerosi vantaggi sia per i proprietari che per gli inquilini, come agevolazioni fiscali per i proprietari e canoni di locazione più bassi per gli inquilini.

Queste agevolazioni rendono l'affitto a canone concordato una soluzione interessante, favorendo l'accessibilità abitativa.

Il provvedimento - spiega sempre il Comune - si inquadra nel "piano dell'abitare" oggetto del programma di governo cittadino, al fianco di altre iniziative indirizzate all'edilizia sociale e a quella popolare residenziale, tra cui l'avvio o la ripartenza di alcuni cantieri dove sono previsti interventi di questo tipo: San Martino, Cascamificio, via Tessitori, Carcerette, per un totale di oltre 70 alloggi.

"Nonostante il progressivo venir meno di leve efficaci (contrazione dei bilanci pubblici, azzeramento del fondo statale per i contributi agli affitti.) molto di più si può e si deve ancora fare", si legge ancora. "Jesi è una delle poche città medie dell'entroterra dove la natalità e la popolazione sono in crescita al netto di quello che sarà l'effetto Amazon, ed è evidente che occorre gestire la tensione che questo provoca e sta provocando sul mercato immobiliare delle locazioni abitative. In questo senso il rinnovo degli accordi territoriali (le precedenti versioni risalivano al 2005 e al 2019) è uno degli elementi che contribuisce a creare le condizioni per invogliare i piccoli proprietari a mettere l'immobile sul mercato degli affitti e da questo punto di vista Jesi è la battistrada, essendo il primo accordo di rinnovo raggiunto nella provincia di Ancona".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA