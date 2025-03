Campione everesting a studenti Jesi: "la fatica fa crescere"

Nel 2024 ha fatto "everesting" in tutta Italia, con l'obiettivo di scalare in bici, entro 24 ore, l'equivalente in salita dell'altezza del Monte Everest, ossia 8.848 metri. Una prova di resistenza fisica, ma soprattutto mentale, che GIacomo PIeri, in arte Zico, ha affrontato a Maiolati Spontini (Ancona), scalando per ben 26 volte via Boccolina, la ripida salita che da fondovalle arrampica fino al borgo natìo del compositore Gaspare Spontini.

L'ultracycler e recordman di Cagli (in provincia di Pesaro-Urbino), classe 1973, mental coach, ha raccontato i suoi progetti "sfidanti" agli studenti dell'Istituto "Marconi Pieralisi" di Jesi, in occasione dell'assemblea delle quinte classi. Sfide il cui obiettivo - ha spiegato - non è la competizione: affrontando la fatica sotto un aspetto diverso, positivo, ha mostrato ai giovani a breve impegnati con gli esami di maturità che l'impegno e la perseveranza sono alla base del cambiamento di mentalità che conduce al miglioramento.

"I suoi racconti - fa sapere la scuola - hanno coinvolto i ragazzi e le ragazze dell'istituto, che hanno interagito con Pieri riflettendo sui valori dell'impegno, della motivazione e dell'importanza di creare piccoli step per raggiungere obiettivi più grandi che si pensavano troppo difficili da raggiungere".

Si tratta del secondo incontro, per l'Istituto "Marconi Pieralisi", in cui lo sport è solo una scusa per parlare di altro. L'anno scorso, sempre in occasione di un'assemblea di istituto, gli studenti hanno incontrato Daniele Panarella, nato a Recanati ma anconetano d'adozione, che ha raggiunto Capo Nord in bici, il sogno di una vita, per scoprire poi che viaggiando lento, a piedi o in bici, si possono conoscere nuove persone e culture in modo profondo, con un racconto coinvolgente e spesso toccante.



