Altre tre espulsioni nel fanese: sono 10 da inizio anno

La questura di Pesaro e Urbino, tra giovedì e venerdì, ha eseguito tre provvedimenti di espulsione per stranieri irregolari e pericolosi che sono stati imbarcati su voli diretti in Egitto e Tunisia. Due di loro, rintracciati dalle forze dell'ordine nei giorni scorsi, facevano parte delle bande giovanili che, a Fano, sono dedite allo spaccio di stupefacenti, a risse, furti, rapine ed estorsioni, e che sono saliti al risalto delle cronache nell'ultimo periodo.

;Uno dei due egiziani rimpatriati, di 27 anni, risulta essere tra i responsabili della rapina effettuata a capodanno ai danni di tre minorenni nel fanese e, sempre in Fano, nel 2023, responsabile di un furto con strappo ai danni di una signora di 78 anni. ;Il secondo egiziano, del 2001, risultava autore di aggressioni con lesioni e minacce, e trovato inoltre in possesso (recentemente) di 2.5 kg di sostanza stupefacente.

;Il terzo, un ventenne di origine tunisina, ha precedenti per rapine e furti in territorio emiliano romagnolo e pesarese, è tra i responsabili di una rissa a Urbino ed è stato trovato in possesso di una carta di credito rubata a un giovane fanese nello scorso mese di dicembre.

Con questi provvedimenti, le espulsioni dall'inizio dell'anno salgono a 10 e ad 8 gli accompagnamenti presso i vari Centri per il Rimpatrio.



