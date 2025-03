Acquaroli, 'Gambini sindaco stimato, prevalga responsabilità'

"Mi aspetto che prevalga il senso di responsabilità nei confronti delle comunità e la responsabilità politica nei confronti degli impegni presi.

Maurizio Gambini è una figura importante per il Montefeltro e nella provincia di Pesaro e Urbino e in tutta la Regione. Un sindaco stimato e riconosciuto. L'auspicio è che possa, insieme alla sua squadra, trovare risposte in questo momento di confronto per un rilancio dell'attività amministrativa su Urbino e la disponibilità a proseguire questa mandato. Sono convinto che alla fine prevarrà il buon senso e l'interesse della comunità che va sempre messo al primo posto". E' quanto ha dichiarato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a margine dell'incontro promosso da Fratelli d'Italia a San Benedetto del Tronto 'Costruiamo il futuro dell'Italia' a proposito delle dimissioni ieri del sindaco di Urbino.



