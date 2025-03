A14, camion contro lo spartitraffico sul doppio senso di marcia

Poteva finire in tragedia l'incidente avvenuto questa mattina intorno alle 11 al chilometro 267 dell'A14, direzione nord, di territorio di Porto Sant'Elpidio (Fermo), dove un camionista, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del suo mezzo pesante che è andato ad impattare contro lo spartitraffico sul lato sinistro della carreggiata.



Evitato per un soffio l'impatto frontale con altri veicoli in transito. infatti in quel tratto c'è lo sdoppiamento della carreggiata causa lavori e dunque i veicoli procedono a doppio senso di marcia. Fortunatamente non si sono registrate collisioni e nemmeno il camionista è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia autostradale, i sanitari del 118 e la società Autostrade.

Inevitabile il formarsi di rallentamenti con una coda di 2 chilometri in direzione nord.



