Vescovo di Macerata visita laboratori dell'arte ferita

Il vescovo di Macerata, mons.

Nazzareno Marconi, ha visitato i laboratori di restauro di Montecassiano e Ancona per verificare lo stato di avanzamento dei lavori su importanti opere d'arte della Diocesi.A Montecassiano, il presule ha potuto ammirare il recupero delle 14 stazioni della Via Crucis del XVII secolo, che saranno ricollocate nella Cattedrale dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista di Macerata il prossimo 5 marzo. I restauri sono stati curati dalla Scuola di restauro dell'Accademia di belle arti di Macerata sotto la direzione di Francesca Aloisio. Ad Ancona, invece, il vescovo ha visitato il laboratorio dell'Istituto centrale per il restauro di Roma, allestito presso la Mole Vanvitelliana, dove si trovano altre opere della Diocesi di Macerata. Durante il sopralluogo era presente anche il Sovrintendente per archeologia, belle arti e paesaggio delle province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, Giovanni Issini, insieme ai progettisti della Diocesi.



